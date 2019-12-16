Президент Эстонии извинилась перед властями Финляндии за «продавщицу»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинисте принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего «продавщицей» финского премьер-министра Санну Марин, заявили в канцелярии финского главы.

«Президент республики Саули Ниинисте и президент Эстонии Керсти Кальюлайд провели телефонный разговор по инициативе Эстонии в понедельник, 16 декабря. Президент Кальюлайд извинилась за интервью в воскресенье, 15 декабря, министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме. По просьбе президента Кальюлайд президент Финляндии направил извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин и правительству Финляндии», – передает РИА «Новости» сообщение канцелярии.

Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавила кабинет министров Финляндии и стала самым молодым премьером в мире. В ее правительстве 12 министерских постов заняты женщинами и семь мужчинами.

Еще в школе Марин начала работать в пекарне, затем работала кассиром в универмаге. В 2012 году она окончила Университет Тампере со степенью бакалавра, изучала административное управление. В 2017 году получила степень магистра.

Напомним, ранее в понедельник Марин заявила, что гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой кабмина. Так она ответила на слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, который, говоря о назначении Марин, заявил, что «продавщица поднялась до премьер-министра».