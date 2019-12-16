Cтанция РЭБ донецкого производства поступила на вооружение в ЛНР

Разработанная в Донецке станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон М1» поступила на вооружение народной милиции самопровозглашенной ЛНР, сообщили в оборонном ведомстве.

«Подразделения радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР активно применяют комплекс РЭБ типа «Тритон М1», который успешно выполняет задачи и способен вести радиоразведку в диапазоне частот от 100 МГц и выше, радиоэлектронное подавление радиоэлектронных средств в диапазоне от 800 МГц и выше», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным народной милиции ЛНР, в разработке комплекса РЭБ в ДНР принимали участие и специалисты из ЛНР.

«Оценив значимость работы в данном направлении, командование Народной милиции приняло решение о дальнейшем совершенствовании систем РЭБ собственного производства и создании перспективных образцов», – добавили там.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов.

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