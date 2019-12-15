Соловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»

Телеведущий «России 1» Владимир Соловьев показал отрывок из программы «Москва. Кремль. Путин», в котором продемонстрированы кадры с интервью президента Украины Владимира Зеленскому российской журналистке.

«Реакции Зеленского и его окружения на саммите в Париже. Эксклюзивные подробности. Просто посмотрите», – написал Соловьев в своем Telegram.

В семиминутном видео, посвященном Зеленскому, показаны в том числе кадры интервью президента Украины телеканалу «Россия 1», которые доказывают, что украинский лидер не мог не знать, кому именно дает развернутый комментарий.

При этом охранник Зеленского изначально попытался силой остановить российскую журналистку Елену Меньшикову.

Помощники Зеленского очень нервно отреагировали на факт интервью российскому телеканалу – они не смогли скрыть эмоций и буквально схватились за голову.

Ранее стало известно, что именно сказал Зеленский «России 1».

На этой неделе «Россия 1» сообщила, что Зеленский дал российскому СМИ первое полноценное интервью. Позже президент Украины опроверг эту информацию, заявив, что просто отвечал на вопросы журналистов на пресс-подходах и около отеля в Париже уже ночью.