Бывший замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Донбасс должен стать примером модернизации страны.

«Если мы говорим о модерной Украине, то Донбасс должен быть образцом этой модернизации. Это уже не индустриальная эра, а постиндустриальная эра», – сказала Зеркаль, передает РИА «Новости».

Она отметила, что региону нужен другой подход, отличный от того, который был до событий с начала 2014 года.

В сентябре сообщалось, что подконтрольные Киеву территории Донбасса оказались заминированы на 20%.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что развязанная украинскими властями война направлена на уничтожение мирного населения в Донбассе и на разрушение социально значимых объектов инфраструктуры.