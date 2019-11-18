Глава ДНР оценил киевский «план депортации народа Донбасса»

Разработанный в команде президента Украины Владимира Зеленского и получивший широкую огласку «план депортации народа Донбасса» не стал неожиданностью для руководства Донецкой народной республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В этом «плане» ничего принципиально нового мы не узнали. Киевские власти давно живут надеждами избавиться от нас», – говорится в заявлении Пушилина, текст которого приводит «Донецкое агентство новостей».

Глава ДНР подчеркнул, что это подтверждает развязанная Украиной война, направленная на уничтожение мирного населения Донбасса и разрушение социально значимых объектов инфраструктуры. Экономическая блокада со стороны Киева также не способствует благоприятным условиям жизни местных жителей, отметил Пушилин.

«Теперь же в их больном воображении родился план по депортации народа Донбасса», – констатировал он.

Пушилин подчеркнул, что только сами жители ДНР могут решать, «как и где им жить, с кем дружить, на каком языке разговаривать».

«Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию. Республика планомерно движется к своей заветной цели, шаг за шагом наращивая и укрепляя интеграционные процессы с Россией», – отметил он.

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Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



При этом политика официального Киева носит «исключительно разрушительный» характер, заключил глава ДНР.

В то время как все действия официального Киева носили и продолжают носить исключительно разрушительный для нас характер», – подчеркнул Пушилин.

ДАН уточняет, что под «планом депортации народа Донбасса» подразумевается письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, адресованное руководителю офиса президента, главе Службы безопасности Украины и премьер-министру страны. В документе говорится, что большинство жителей Донбасса не являются «проукраинскими» и должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также переселены в Россию или центральные и западные области Украины.

Отметим, что украинские власти обсуждали и другие варианты того, как поступить с Донбассом. Так, с самого начала конфликта украинские политики не раз приводили в пример «хорватский сценарий» – операцию «Олуя» («Буря») 1995 года, в ходе которой была уничтожена отколовшаяся от Хорватии Республика Сербская Краина. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что именно предполагает «хорватский сценарий» и почему Киеву стоило бы о нем забыть.

Также в Киеве звучало мнение, что Луганская и Донецкая народные республики должны превратиться в «дикое поле».

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