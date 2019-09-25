На Донбассе оказались заминированными 20% подконтрольных ВСУ территорий

Замглавы инженерных войск ВСУ полковник Виктор Кузьмин заявил, что на территории Донбасса заминированы около 700 тыс. гектаров.

«С 700 тыс. гектаров, где могут быть взрывоопасные предметы, только 33 тыс. проверено саперами и уничтожено более 430 тыс. мин и фугасов. Наибольшие усилия по разминированию сосредоточено на восстановлении объектов инфраструктуры», – отметил Кузьмин в интервью ArmyInfrom.

Он также уточнил, что с начала боевых действий в Донбассе от минно-взрывных травм погибли 234 украинских военных и были ранены 1064 солдата.

«Враг не только нарушил все правила ведения боевых действий, что закреплены на международном уровне, но и моральные. Разве можно назвать людьми тех, кто устанавливал мины в детских садах и маскировал их под детские игрушки», – сказал Кузьмин.

По данным издания «Страна.ua», 700 тыс. гектаров – это около 20% территории Донбасса, подконтрольной киевским властям.

Ранее сообщалось, что БМП украинских силовиков подорвалась на собственной мине.