БМП украинских силовиков подорвалась на собственной мине

Боевая машина пехоты ВСУ подорвалась на минных заграждениях рядом с линией разграничения в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.

«Нам стало известно о выводе из строя одной единицы БМП-2 и гибели боевика из 23-го батальона 56-й бригады в районе населенного пункта Пески (под контролем Киева)», – цитирует РИА «Новости» Астраханя.

По его словам, из-за наезда БМП на собственные минно-взрывные заграждения произошел подрыв, погиб командир машины.

Ранее ДНР обвинила Киев в минировании дороги к участку разведения сил в Петровском.

Глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта в Донбассе погибли более 3300 мирных граждан.

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