В ООН назвали число погибших мирных жителей с начала конфликта в Донбассе

С начала конфликта в Донбассе погибли более 3300 мирных граждан, заявила глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

«Сегодня количество жертв среди гражданского населения самое низкое за период конфликта, который забрал жизни более 3300 жизней гражданских лиц... За три месяца (с 16 мая по 15 августа) восемь человек... погибли в связи с конфликтом, 60 получили ранения, среди них девять детей», – цитирует РИА «Новости» Богнер.

Кроме того, с 16 мая зафиксировано девять нападений на журналистов. Глава миссии призвала правоохранителей тщательно расследовать все случаи нападения на работников СМИ.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец июля 2019 года в Донбассе пропавшими без вести считаются 258 человек.

Накануне в ДНР определили предварительный круг подозреваемых по делу о гибели фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина в 2014 году. Указом президента России Стенин был посмертно награжден орденом Мужества (2014).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД