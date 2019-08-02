Названо число пропавших без вести людей в Донбассе

По состоянию на конец июля 2019 года в Донбассе пропавшими без вести считаются 258 человек, сообщили в пресс-службе службы безопасности Украины (СБУ).

В СБУ сообщили, что «в Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек», передает портал 112.ua.

При этом не уточняется, есть ли среди них несовершеннолетние.

Напомним, в марте глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что с начала конфликта в Донбассе погибли свыше 3 тыс. мирных жителей, при этом еще до 9 тыс. человек получили ранения.