Названо число погибших мирных жителей Донбасса за время конфликта

Глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что с начала конфликта в Донбассе погибли свыше 3 тыс. мирных жителей, при этом еще до 9 тыс. человек получили ранения.

В 2018 году миссия зафиксировала гибель 55 мирных жителей и ранения 224 человек, отметила Фрейзер, передает РИА «Новости». Она также добавила, что этот показатель вдвое ниже, чем в 2017 году.

Ранее постпред России при СБ ООН Василий Небензя потребовал специальную мониторинговую миссию ОБСЕ назвать главного разжигателя конфликта в Донбассе.