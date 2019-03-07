Небензя потребовал от ОБСЕ назвать главного разжигателя конфликта в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине должна четко определить сторону, которая провоцирует разжигание конфликта в Донбассе, заявил постпред России при СБ ООН Василий Небензя на заседании организации.

«Призываем СММ ОБСЕ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что СММ должна «четко определить сторону, которая провоцирует обострение обстановки и обстрелы», Россия в свою очередь будет настаивать на подготовке миссией подробного доклада на эту тему.

Небензя подчеркнул, что доклад не должен быть сборником «фрагментарной информации», а содержать «комплексный взгляд на военные приготовления вооруженных сил Украины».

Также он напомнил, что мандат ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины.

«В частности, Специальная мониторинговая миссия (СММ) должна следить за ситуацией с правами человека и нацменьшинств, включая языковые, религиозные и образовательные, на всей территории Украины и поддерживать их соблюдение, уделять пристальное внимание таким вопросам, как разгул неонацизма, фальсификация истории, преследование журналистов, которые в современной Украине бурно расцвели», – подчеркнул Небензя.

Россия замечала, что Киев перед выборами намеренно осложняет обстановку, изображая из себя жертву перед западными политиками.

Между тем, в четверг контактная группа договорилась о новом, «весеннем», перемирии в Донбассе, которое вступит в силу с 8 марта.