МИД обвинил Киев в изображении жертвы

Украинские власти специально обостряют ситуацию в Донбассе перед визитами западных политиков, чтобы изображать из себя жертву «российской агрессии», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В борьбе за сохранение власти киевское руководство продолжает изображать из себя жертву мнимой российской агрессии, и делается это все на фоне откровенного саботажа минского Комплекса мер, что вызывает наши опасения», – передает ее слова ТАСС.

Она заметила, что в Донбасс для оказания поддержки Киеву «зачастили западные политики»: в феврале там уже побывали 10 делегаций, а за первые дни марта – три.

«Невозможно не заметить, что накануне визитов в Донбассе, как по заказу, наблюдается обострение обстановки», – сказала Захарова.

В конце февраля представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев в преддверии выборов намеренно осложняет обстановку, ситуация в Донбассе находится на грани новых масштабных боевых действий.