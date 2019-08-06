В ДНР определили предварительный круг подозреваемых по делу о гибели Стенина

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики определила предварительный круг подозреваемых по делу о гибели фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина в Донбассе в августе 2014 года, сообщил начальник отдела ГП ДНР по взаимодействию со СМИ Владислав Седнев.

Седнев сообщил, что «следствие по данному делу ведется», генпрокуратурой ДНР «определен предварительный круг подозреваемых», передает РИА «Новости».

«В интересах следствия имена и информация о них закрыта. Назвать виновных можно будет после завершения работы по делу», – добавил он.

Отмечается, что окончательная квалификация дела «будет в обвинительном заключении», но «пока дело не завершено, окончательной квалификации нет».

«Предварительная квалификация – умышленное убийство. Выйдет ли квалификация на теракт или на нарушение правил и обычаев ведения войны, следствие покажет», – сказал Седнев.

Российский журналист Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков – автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

Указом президента России Андрей Стенин был посмертно награжден орденом Мужества (2014). Также бюст Стенина был установлен в школе, названной в его честь, в населенном пункте Горняцкое в Донецкой народной республике.

В 2017 году Следственный комитет раскрыл детали расследования гибели журналиста.

В 2018 году в СК заявляли об отписках Киева по делу о гибели Стенина.