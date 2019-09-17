ДНР обвинила Киев в минировании дороги к участку разведения сил в Петровском

Подразделения Вооруженных сил Украины заминировали дорогу, которая ведет к участку разведения сил и средств в Петровском, заявили в управлении народной милиции Донецкой народной республики.

«Нашей разведкой обнаружено 10 противотанковых мин (ТМ-62), установленных ВСУ на дороге между селами Богдановка и Викторовка, в районе села Петровское», – передает ТАСС сообщение народной милиции.

Народная милиция подчеркивает, что украинские силовики уже второй раз за месяц минируют территории в районе населенного пункта Петровский.

На прошлой неделе в МИД ДНР сообщили, что представители Киева в рабочей подгруппе по безопасности Контактной группы блокируют согласование плана по устранению нарушений на двух пилотных участках разведения сил и средств «Петровское – Богдановка» и «Золотое».

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