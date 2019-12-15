Крымский мост подсветили в цвета флага России

Арки Крымского моста подсветили цветами российского триколора, тестирование проходило в ночь на воскресенье.

«[Мост] примерил на себя будущую подсветку. После открытия каждую ночь так сверкать будут», – сообщил инфоцентр «Крымский мост» в своем Facebook.

Ранее одну из опор Крымского моста украсили 20-метровым граффити, на котором изображен строитель и кот.

До этого в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено движение двухэтажного поезда по Крымскому мосту.