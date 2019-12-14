Нурмагомедов раскритиковал условия реванша с Макгрегором

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал высказывание президента организации Даны Уайта по поводу условий нового боя россиянина с Конором Макгрегором.

Ранее Уайт заявил, что поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором может состояться, если оба выиграют свои ближайшие поединки у Тони Фергюсона и Дональда Серроне соответственно, передает РЕН ТВ со ссылкой на Bloodandsweat.ru.

Эти слова вызвали резкую реакцию Нурмагомедова.

«Меня удивляют слова Уайта, что если Конор выиграет свой бой, и я выиграю, то будет реванш. Кто будет драться – решаю я. Так что Конору сперва надо сгонять вес в 70 килограммов и, чтобы за пояс подраться, набрать победную серию из десяти боев, как это сделал я. Тогда и подумаем о реванше», – сказал российский боец.

Он добавил, что его Макгрегор должен перестать заниматься избиениями второсортных бойцов, а драться с лучшими.

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится на турнире в Бруклине (США) 18 апреля 2020 года.

Напомним, в четверг Нурмагомедов заявил о планах «особенно сильно бить» Фергюсона.