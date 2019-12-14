Вес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну

Российские космонавты с избыточным весом не смогут отправиться на Луну в космическом корабле «Орел» из-за введенного ограничения на суммарную массу, передают информагентства со ссылкой на материалы Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Согласно материалам, корабль может доставить на орбиту Луны полезный груз суммарной массой 420 килограммов, включая четырех членов экипажа и 100 килограммов собственно груза. Таким образом, вес каждого космонавта, учитывая скафандр, должен быть не более 80 килограммов, передает РИА «Новости».

Для полетов на «Орле» в настоящее время разрабатывается новый летный скафандр «Сокол-М», который будет иметь массу 10 килограммов. Соответственно, без скафандра космонавт на Земле должен весить 70 килограммов.

Сейчас в отряд российских космонавтов отбираются кандидаты весом от 50 до 90 килограммов.

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Накануне стало известно, что разрабатываемый в России пилотируемый космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее нормы.

При этом руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Орел» находится на нулевой стадии разработки, поэтому его макеты все еще могут сильно измениться. По словам эксперта, двухтонный перевес корабля не критичен.

Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») для полетов к Луне ведется уже 10 лет. Первый испытательный запуск корабля «Орел» запланирован на 2023 год и будет осуществлен на ракете «Ангара-А5П» с космодрома Восточный.