Корабль «Орел» оказался слишком тяжелым для полета к Луне

Разрабатываемый в России пилотируемый космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее нормы, указанной в утвержденном Роскосмосом документе, передают информагентства со ссылкой на материалы РКК «Энергия» (разработчик и изготовитель корабля).

«Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 тонны», – передает РИА «Новости» содержание документов.

Больше нужного весят практически все системы корабля. Например, вес кабельной сети оказался тяжелее на 201 килограмм, система жизнеобеспечения превысила норму на 109 килограммов, двигательная установка – на 107, система стыковки – на 90.

По расчетам РКК «Энергия», корабль будет весить 22 тонны 343 килограмма. В документе, утвержденном Роскосмосом, указана необходимость уложиться в 19 тонн 848 килограммов. От этих параметров отталкиваются разработчики ракеты «Ангара» и сверхтяжелой ракеты «Енисей», которые будут использоваться для летных испытаний корабля и его полетов к Луне.

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В этой связи РКК «Энергия» разработало меры по снижению массы корабля с более чем 22 тонн до 21 тонны 200 килограммов. Хотя и текущий перегруз на 2,3 тонны, как отмечается в материалах РКК «Энергия», не мешает летным испытаниям корабля на ракете «Ангара-А5П». Грузоподъемности носителя достаточно, чтобы вывести «Орла» на околоземную орбиту.

Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») для полетов к Луне ведется уже 10 лет. Первый испытательный запуск корабля «Орел» запланирован на 2023 год и будет осуществлен на ракете «Ангара-А5П» с космодрома Восточный. На 2024 год намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к МКС.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к изготовлению двух первых экземпляров корабля «Орел»: полноразмерного макета для испытаний при первом пуске на «Ангаре-А5П» в 2023 году и «Енисее» в 2028 году, а также многоразового корабля для летных испытаний и последующей эксплуатации.

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