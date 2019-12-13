Эксперт: Двухтонный перевес пилотируемого корабля «Орел» не критичен

Пилотируемый космический корабль «Орел» находится на нулевой стадии разработки, поэтому его макеты все еще могут сильно измениться, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

По расчетам РКК «Энергия», «Орел» будет иметь массу на 2,3 тонны больше, чем требовалось по документам Роскосмоса. Тем не менее разработчики утверждают, что такой перевес не мешает летным испытаниям корабля на ракете «Ангара-А5П», и ее грузоподъемности достаточно, чтобы доставить корабль на околоземную орбиту.

«Нынешний перевес «Орла» абсолютно не критичен, потому что его стадия разработки фактически самая нулевая. Все эти рассмотрения весов могут еще измениться и в ту и в другую сторону. Вот когда разработка начнется, тогда можно будет говорить о программах перевеса», – заявил Моисеев.

На данный момент сделаны только эргономические макеты, что в масштабе проекта – практически ничего, отмечает эксперт. Даже на этом этапе вопросы эргономики могут быть пересмотрены из соображений веса.

«Изначально этот корабль задумывался как лунный, но на данный момент просто нет программного полета на Луну. Соответственно, нет ракеты, которая будет туда летать. Поэтому этот космический корабль избыточный, все его задачи решает «Союз», который уступает «Орлу» лишь в грузоподъемности», – объясняет Моисеев.

Космический корабль «Союз» рассчитан на перевозку только троих астронавтов, в то время как «Орел» будет иметь до шести посадочных мест. При этом эксперт считает, что везти на орбиту в два раза больше людей на сегодняшний день нет необходимости.

«Я бы не сказал, что корабль получился тяжелым. Это новое поколение кораблей, аналогичное Boeing (Starliner). Видимо, у них и срисовали. В целом это перспективное направление. Но для того, чтобы делать корабль, нужно сначала определиться, что он будет делать и куда будет летать», – говорит Моисеев.

Проект российского космического корабля «Орел», который ранее назывался «Федерация», ведется уже 10 лет. Пробный запуск планируется провести в 2023 году на ракете тяжелого класса «Ангара-А5П».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД