Учитель в Шахтах обматерил ученика за спор с депутатом

Учитель школы №1 в городе Шахты Ростовской области отстранен от классного руководства после того, как отругал ученика за спор с депутатом регионального Заксобрания, сообщили в пресс-службе министерства образования Ростовской области.

«По данному факту прошла служебная проверка. Он (учитель, – прим. ВЗГЛЯД) снят с должности классного руководителя и получил выговор. Проведено собрание вместе с детьми и родителями, где учитель извинился за свое поведение», – сказали в пресс-службе «Интерфаксу».

На урок по случаю Дня Конституции России была приглашена председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

По словам самой Стенякиной, один из учеников 11 класса заявил ей, что собирается вступить в КПРФ. Депутат похвалила школьника за четкую позицию и то, что он боится ее озвучивать.

«Тот самый ученик, о котором идет речь, Даниил, проявлял активность, он хорошо выступал и интересно излагал мысли. Также он подарил мне от класса цветы. Я увидела у него значок с Лениным и поинтересовалась, почему он его носит. Даниил сказал, что вступит в КПРФ по достижении 18 лет», – рассказала Стенякина.

После того, как другой ученик уточнил, что Стенякина представляет фракцию «Единая Россия», Даниил «в шутку отметил, что мы будем по разные стороны баррикад». По мнению депутата, школьник ничего плохого не совершал.

Как сообщают местные СМИ, уже на другом уроке в класс ворвался классный руководитель и начал оскорблять Даниила, требуя, чтобы тот забрал документы из школы.

Фрагмент аудиозаписи скандала, в ходе которого учитель неоднократно использует ненормативную лексику, попал на YouTube.

«Ты, ..., идиот клинический! Этот человек (депутат Стенякина, – прим. ВЗГЛЯД) помогает школе, мебель покупает, грамоты учителям вручает. А ты начал ... нести: «Мы с Вами идеологические враги»... Тебя, козел, надо на учет ставить... Или ты, ... тупорылая, забираешь свои документы, или я не буду здесь классным руководителем», – слышно на аудиозаписи.

Сейчас учитель публично извинился перед учениками, родителями и самим Даниилом. Он также записал видеообращение, в котором принес извинения и отметил, что посчитал поведение ученика «наглым и фамильярным». По данным СМИ, этот педагог в 2014 году получил звание «Учитель года».

Ранее в Якутии уволилась учитель, грозившая «спустить шкуру» ребенку за потерянную тетрадь.