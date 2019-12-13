Лукашенко не исключил переговоров с Россией по «больным вопросам» в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что помимо ожидаемой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 20 декабря пройдут несколько раундов переговоров с российской стороной по «больным вопросам» в экономике.

«20 декабря на саммите в Санкт-Петербурге (неформальный саммит ЕАЭС). Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам», – сказал Лукашенко, слова которого передает БелТА.

Лукашенко также затронул тему отстранения России на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. По словам белорусского лидера, на чистых российских спортсменов несправедливо оказывается давление, что было сложно сделать во времена Советского Союза.

«Советских (спортсменов) было сложно (отстранить). Советский Союз – это все-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались «наклонить». Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены», – сказал он.

По его словам, чистых российских спортсменов «порой ни за что начинают гнобить». «Вот эта политика в спорте, глупое, никому не нужное политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта», – сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что порой в спорте высших достижений, в том числе на Олимпиаде, многое делается в угоду тем или иным влиятельным державам. Например, вводятся новые экзотические виды спорта, в которых атлеты той или иной страны наиболее сильны. Одновременно подпадают под сокращение некоторые традиционные спортивные дисциплины.

Тем временем замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва и Минск активно работают над сокращением разногласий по дорожным картам.

«Сейчас правительства активно работают над этими остающимися картами, количество разногласий снизилось существенно, в том числе и количество проблемных дорожных карт. Надеемся, что до 20 декабря, когда будет следующая встреча Путина и Лукашенко, все вопросы будут отрегулированы... Такой интерес есть с обеих сторон», – сказал Руденко, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что газовый вопрос стороны решают также пакетно. «Есть общая договоренность, что итоговое соглашение должно быть пакетным... вопрос ценообразования на газ и на другие энергоресурсы срочный, поэтому мы надеемся, что все это будет решено вместе», – сказал Руденко, отвечая на вопрос, возможно ли, что газовый вопрос, если он не будет решен, будет вынесен за скобки итогового пакета согласованных дорожных карт и его решение может быть отложено.

Напомним, в Минске начались акции против интеграции с Россией после того, как в Сочи состоялись российско-белорусские переговоры на уровне президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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