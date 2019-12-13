Мединский высказался о содержании животных в цирке

Цирковой жанр меняется вслед за аудиторией, но говорить о запрете выступлений с животными еще преждевременно, необходимо следить за ужесточением требований к их содержанию, заявил министр культуры Владимир Мединский.

Мединского спросили, не прошли ли времена цирка с животными. Он отметил в ответ, что, как министр культуры, не может давать оценок, поскольку их могут воспринять как руководство к действию, передает РИА «Новости».

«Думаю, что время покажет (...) Надо ужесточать требования содержания животных. Для этого принимают соответствующее законодательство. За этим надо следить. Росчерком пера запрещать выступление тех или иных животных в цирке преждевременно», – добавил он.

Министр подчеркнул, что цирк постоянно развивается, он меняется вслед за изменениями аудитории.

«Многие вещи, которые нам сегодня кажутся дикими, были естественны для цирка несколько столетий назад», – пояснил Мединский.

Он рассказал также, что перед назначением Владимира Шемякина новым директором Росгосцирка министерство культуры проводило длительный аудит всей структуры, после чего возникло несколько вариантов развития, вплоть до разделения на компании, одна из которых занималась бы цирковой деятельностью, а вторая владела всем имуществом.

«Вторая компания была бы априори доходной, потому что сдавала бы имущество в аренду разным цирковым коллективам, необязательно государственным. То есть арена отдельно, цирковые коллективы отдельно. Все эти предполагаемые проекты реорганизации Росгосцирка были предложены Шемякину. Он их проанализировал, попросил нас пока ничего не делать с организационной точки зрения, предложил сконцентрироваться на внутренней оптимизации Росгосцирка», – сказал министр.

Мединский отметил, что в течение многих лет государство практически не вкладывало средства в создание новых цирковых программ, по его словам, «это всегда было частным продуктом, центр прибыли тоже был всегда у участника».

«Эту систему сейчас пытается реформировать новое руководство Росгосцирка, мы помогаем, много неплохих идей. В частности, на базе общежитий для цирковых артистов, которые есть при каждом цирке, пытаются создать нормальную сеть недорогих отелей. Если получится, от этого выиграют все. В первую очередь, артисты, потому что будут жить в нормальных условиях, во-вторых, возможно, это будет приносить доход Росгосцирку для последующего инвестирования», – добавил он.

Напомним, 12 июля премьер-министр Дмитрий Медведев своим постановлением поручил Россельхознадзору с 1 января 2020 года контролировать работу цирков, зоопарков и океанариумов. Россияне разделились во мнении о цирковых животных.

В декабре болельщики «Спартака» запустили проект в защиту животных из цирков. Это произошло после того, как дрессировщик Эдгард Запашный, комментируя ситуацию вокруг травли футболиста Артема Дзюбы, предложил «переломать части тела» футбольным болельщикам.

На фоне этих заявлений российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин назвал гендиректора Большого московского цирка Эдгарда Запашного «потомственным мучителем зверей».