Контролировать океанариумы и зоопарки доверили Россельхознадaзору

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим постановлением поручил Россельхознадзору с 1 января 2020 года контролировать работу цирков, зоопарков и океанариумов.

Согласно постановлению, Россельхознадзор будет лицензировать деятельность по содержанию и использованию животных в неволе и контролировать соблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, передает РИА «Новости».

Кроме того, Росприроднадзор будет контролировать диких животных, которые в развлекательных целях не используются.

Согласно подписанному премьером постановлению, Минприроды будет выдавать удостоверения и регулировать деятельность общественных инспекторов, а также определять госполитику и нормативно-правовое регулирование в области обращения с животными.

Напомним, в апреле газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему в Кремле призывают запретить ловить косаток для дельфинариев.