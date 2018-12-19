Почему в Кремле призывают запретить ловить животных для дельфинариев?

«Я считаю, что надо менять закон и запрещать отлов косаток в культурно-просветительских целях. Под этой фразой кроются, конечно, дельфинарии. Вот это я бы запретил», – потребовал в среду Сергей Иванов, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Так он прокомментировал историю с приморской «китовой тюрьмой», когда выступал в кулуарах Арктического форума в Петербурге.

Китообразные не приспособлены для жизни в неволе и даже самый комфортный океанариум не позволит им жить дольше, чем в естественной среде обитания, поясняет фотограф и исследователь китов Михаил Коростелев.

«Дельфины, косатки, белухи – свободолюбивые животные», – сказал газете ВЗГЛЯД Коростелев, напомнив, что ученые давно доказали – дельфины испытывают эмоции, причем даже сильнее, чем человек. «Дельфины обладают развитым интеллектом, они тяжело переживают неволю. Было множество случаев, когда они просто кончали с собой, с силой ударяясь о стенку бассейна, чтобы прекратить эти пытки». Собеседник подчеркнул, что в дельфинариях животные живут в три–четыре раза, а иногда в 10 раз меньше, чем в естественной среде. В отличие от многих других зверей, которые, напротив, порой живут в зоопарке в несколько раз дольше, чем в дикой природе.

«Невозможно создать для китов комфортную среду даже в самом большом океанариуме, потому что в дикой природе они проплывают каждый день десятки километров, иногда больше сотни – они должны быть в тонусе постоянно. Во-вторых, у них есть семьи. Разрывая свои семейные узы, они реально испытывают стресс», – пояснил эксперт.

Коростелев рассказал, что в последнее время все больше стран запрещают держать китообразных в неволе, все меньше стран занимается отловом дельфинов. Недавно, к примеру, такие законы были приняты в Канаде. В США, под давлением общественного мнения, число дельфинариев сокращается.

В качестве контраргумента некоторые приводят дельфинотерапию, признает эксперт. «Ее используют для лечения больных детей. Это, к сожалению, тоже небольшое шарлатанство. Небольшой лечебный эффект есть, но он возникает от того, что больной ребенок попадает в необычную среду, получает яркие эмоции. Но такие эмоции можно получить и другими способами, не обязательно ценой жизни животных», – убежден эксперт.

Коростелев выразил надежду на то, что заявление Иванова приведет к конкретным действиям.

Другие экологи рассчитывают, что правительство последует призыву Иванова. «Мы надеемся, что к нему прислушаются и Росрыболовство, и Министерство природных ресурсов, и в конечном итоге правительство России», – сказал РИА «Новости» глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. По его мнению, запрет на вылов можно ввести с помощью поправок к закону о рыболовстве.

Но быстро закрыть все дельфинарии не получится, ведь придется решать, что делать с животными, которые уже в них содержатся. Тот же Сергей Иванов сам не уверен, что уже выловленных млекопитающих можно просто выпускать в дикую природу. «Ни один человек на Земле вам сейчас твердо не даст ответ» на этот вопрос, оговорился спецпредставитель президента, поскольку эти животные могут там попросту погибнуть. Впрочем, Иванов призвал не преувеличивать вред, который причиняет китам жизнь в аквариумах, подчеркнув, что неуместно использовать слова «тюрьма» в качестве характеристики условий содержания любых животных в неволе.

Напомним, шум вокруг косаток и белух поднялся в прошлом году, когда в бухте неподалеку от Находки власти обнаружили огромную браконьерскую «китовую тюрьму». Там содержалось около сотни животных, в том числе 13 «краснокнижных». Всех готовили к продаже в Китай.

История получила большой резонанс. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними. Американская актриса и зоозащитница Памела Андерсон в декабре призвала президента Владимира Путина запретить отлов и продажу в Китай косаток и белух.

В ответ в марте Кремль решил взять проблему под свой контроль. А в апреле в Приморье по инициативе Минприроды прибыла группа зарубежных исследователей во главе с океанографом Жан-Мишелем Кусто. Группа присоединилась к российским ученым, чтобы помочь решить проблему. В итоге было решено все же выпустить косаток и белух в естественную среду, сообщил приморский губернатор Олег Кожемяко.