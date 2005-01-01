Сергей Иванов предложил запретить дельфинарии

Помощник президента Сергей Иванов на фоне ситуации с косатками в «китовой тюрьме» в Приморье заявил, что нужно изменить законодательство и запретить вылов животных в культурно-просветительских целях.

«Я считаю, что надо менять закон и запрещать отлов косаток в культурно-просветительских целях. Под этой фразой кроются, конечно, дельфинарии. Вот это я бы запретил. А что делать с этими косатками и белухами, уже отловленными, – это другой вопрос. Ни один человек на Земле вам сейчас твердо не даст ответ, как и можно ли вообще их выпускать в дикую природу», – сказал Иванов в кулуарах Международного Арктического форума в Петербурге, сообщает РИА «Новости».

Иванов также отметил, что современное обозначение условий содержания косаток словом «тюрьма» не совсем уместно.

«Я не уверен, что это китовая тюрьма, потому что отлов этих касаток и белух продолжался много лет до этого, и никто тюрьмой это не называл. Эти условия были всегда, и вдруг они стали в одночасье экстремальными», –добавил он.

Напомним, осенью 2018 года появилась информация о подготовке незаконной продажи косаток в Китай. После этого было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними.

В марте Кремль решил взять проблему косаток в Приморье под свой контроль. А в апреле к российским ученым присоединилась группа исследователей во главе с океанографом Кусто, чтобы решить проблему спасения косаток и белух. В итоге было принято решение выпустить их в естественную среду.