Памела Андерсон обратилась с просьбой к Владимиру Путину

Американская актриса Памела Андерсон, являющаяся членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW, попросила президента России Владимира Путина запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай.

«Недавно я обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении отлова косаток и белух для экспорта в Китай для демонстрации в аквариумах. Я внимательно слежу за развитием событий и надеюсь, что эти невероятные млекопитающие скоро выйдут из «китовой тюрьмы» и что этот жестокий бизнес станет историей», – приводятся слова актрисы на сайте фонда, передает РИА «Новости».

Андерсон добавила, что хотела бы отправиться в Россию для обсуждения вопросов защиты Антарктиды и Южного океана и узнать о достижениях в области охраны дикой природы.

Greenpeace России заявили, что готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.

В Росприроднадзоре сообщили, что занимаются этим вопросом вместе с погранслужбой ФСБ. Во владивостокской природоохранной прокуратуре рассказали, что в ходе проверки условий и целей содержания в Средней бухте краснокнижных косаток и белух нашли нарушения со стороны и Росрыболовства и компаний, занимающихся отловом животных.

Ранее следователи возбудили дело по статье «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». По данным регионального СК, 11 косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них младше года. По закону запрещено отлавливать семейства китообразных, где замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты.

В 2017 году Памела Андерсон подарила шубу из искусственного российского меха первой леди США Меланье Трамп.