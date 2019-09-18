Гендиректором Росгосцирка стал бывший депутат Госдумы

По итогам конкурса на должность генерального директора Российской государственной цирковой компании (Росгосцирка) назначен бывший депутат Госдумы Владимир Шемякин.

В среду прошла очная защита претендентами на должность программ деятельности Росгосцирка в Министерстве культуры, передает ТАСС.

«По результатам победителем был избран Владимир Шемякин», – сказал замминистра культуры Павел Степанов.

Конкурс проходил в два этапа, до второго были допущены два кандидата – кроме Шемякина это еще Вадим Гаглоев, передает РИА «Новости».

«Они оба представили презентации, ответили на все вопросы, коих было немало. Рассмотрение проходило в течение трех часов», – сказал Степанов.

Шемякин был и.о. главы цирка с апреля 2019 года. В своей концепции он заявил о важности привлечения молодежи в цирковую систему, чтобы существовал кадровый резерв.

«Для этого мы восстановили молодежные студии. Создан худсовет – там присутствуют народные, заслуженные артисты. Мы хотим весь творческий процесс замкнуть на худсовете... Будем приглашать зарубежных артистов и режиссеров. Люди готовы к нам ехать», – отметил Шемякин.

По его словам, Росгосцирк будет проводить конкурсы и фестивали, чтобы цирк «стал модным».

Он также предложил преобразовать систему продажи билетов, ввести разные категории: семейные билеты и абонементы и т.д.

Росцирк ранее возглавлял Дмитрий Иванов, который в 2018 году получал выговор от министра культуры Владимира Мединского. Иванов занимал пост главы Росгосцирка с 2016 года.