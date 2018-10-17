Мединский сделал выговор главе Росцирка

Министр культуры Владимир Мединский сделал выговор генеральному директору Росгосцирка Дмитрию Иванову за нарушение сроков завершения капремонта Омского цирка.

Выговор сделан «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой неэффективную работу предприятия» в связи с нарушением сроков завершения капремонта цирка в Омске, сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

Приказ о дисциплинарном взыскании был подписан 11 октября.

«Цирк был сдан в эксплуатацию, однако некоторые внутренние работы не были завершены, в частности, они касались установки систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования. Совещание с участием министра по этому поводу прошло в марте этого года. На нем руководство Росгосцирка заверило, что все недочеты устранят до октября, однако этого не произошло», – пояснил пресс-секретарь главы Минкультуры Юрий Бондаренко.

По его словам, Владимир Мединский не был уведомлен о срыве сроков.

В итоге Росгосцирк обязался до 17 октября представить план-график завершения работ по капремонту цирка.

Ранее Мединский получил предупреждение от Генпрокуратуры.