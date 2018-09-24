Мединский получил предупреждение от Генпрокуратуры

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что ведомство вынесло представление министру культуры Владимиру Мединскому из-за нарушений законодательства об охране памятников археологии.

Проверка, проведенная Генпрокуратурой в Минкультуры и ФГБУН «Институт археологии Российской академии наук», выявила многочисленные нарушения закона об охране археологических памятников, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с выявленными нарушениями Генпрокуратурой министру культуры и директору Института археологии РАИ внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры по их устранению», – сказал Куренной.

По его словам, Минкультуры «не на должном уровне» занималось нормативно-правовом регулированием в части актов, определяющих порядок передачи обнаруженных археологических предметов в государственную часть Музейного фонда России. Также министерством не соблюдались требования законодательства к порядку аттестации экспертов по проведению госэкспертизы и выдачи разрешений на проведение археологических работ.

Институт археологии, в свою очередь, «ненадлежащим образом осуществлял подготовку разрешительной документации» на проведение археологических исследований, историко-культурной экспертизы, архивное хранение научных материалов.

«В связи с допущенными нарушениями шесть должностных лиц Минкультуры России и Института археологии РАН привлечены к дисциплинарной ответственности», – заключил Куренной.

Ранее Мединский уже не раз получал предупреждения от Генпрокуратуры за нарушения при охране объектов культурного наследия.