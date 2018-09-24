Мединский получил предупреждение от Генпрокуратуры

Взгляд
24 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:19  |  vz.ru
Разделы

Как дальнобойщицы помогут России догнать Германию

"кономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин – 56,6%Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13–14%. То есть экономика была бы существенно сильнее». Так считают в российском правительстве, комментируя призыв Владимира Путина убрать стереотипы и карьерные ограничения для женщин в России. Как реально можно было бы достичь равенства мужчин и женщин с точки зрения карьер и зарплат? Подробности...
Перейти а раздел…

Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

Наличие в Нью-Йорке дружественных российских военных успокаивающе действовало на сторонников Линкольна и отрезвляюще – на его противниковФото: Картина Русская эскадра на рейде Сан-Франциско в 1863 году/
Из альбома «Вспоминая Российский императорский флот»
Ровно 155 лет назад к Нью-Йорку начали прибывать корабли Российского императорского флота. Спустя считанные дни на противоположном побережье Америки появилась еще одна эскадра и военно-морской министр США написал в своем дневнике: «Боже, благослови русских!». Но почему Петербург решил защищать интересы Вашингтона при помощи военной силы? Подробности...
Перейти а раздел…

В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
Перейти а раздел…

У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Политическая стагнация России не грозит

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Говоря о результатах выборов, по старой привычке многие эксперты как-то забывают про тот самый народ, который, согласно Конституции, и есть источник власти в Российской Федерации. И вот здесь случился ряд ключевых моментов. Подробности...

Трамп нацелился на ООН

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Не стоит забывать, что ООН – не самая влиятельная надгосударственная структура. Не говоря уже о том, что она практически банкрот. Да что там говорить! Даже форум в Давосе влиятельнее Генассамблеи. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Мы давным-давно Европа, если она вообще существует

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Есть много способов быть Европой – немецкий, испанский, болгарский. Но чего нет, так это единого способа быть европейцем. Но только такого способа и взыскует душа русского человека. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300

    За что туристы так хвалят Крым

    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

    Обсуждение: 13 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
      Подробности...

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 28 комментариев
        Перейти а раздел…
        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Сотрудники ФСБ выдворили из России агента СБУ
          В Сети отреагировали на ответные меры России после катастрофы Ил-20Президент Молдавии временно отстранен от должностиМИД высказался об отношениях с Израилем после поставки С-300 СирииУкраина отчиталась перед США о ситуации в Азовском море
          Дамаск сообщил о телефонном разговоре Путина с АсадомВенгрия сказала, чем ответит Украине в случае высылки консулаТребовавшая миллиарды экс-жена главреда МК задержана за мошенничествоКристина Орбакайте решила переехать в США
          В Кремле рассказали, как принималось решение об ответных мерах по Ил-20 в СирииЗюганов и Жириновский договорились создать коалиционное правительство КПРФ и ЛДПР в трех регионахПобедительница «Мисс Украина-2018» лишилась короны из-за скандалаЗвезда фильма про Мэри Поппинс рассказала о жестоком изнасиловании

          Главная тема


          Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

          ближний восток


          Кремль дал пояснения по поставкам С-300 Сирии

          критика Белоруссии


          Украина предложила перенести переговоры по Донбассу из Минска

          «Страну не знал»


          Соловьев раскритиковал Чубайса после заявления Смирновой о бандитах

          Видео

          В сезоне-2018 Крым может установить рекорд по количеству принятых туристов – 6 млн человек. Больше посещали полуостров только во времена СССР. Но главное – туристам все больше нравится отдыхать в Крыму.

          Глава УПЦ МП


          Онуфрий отказался встречаться с эмиссарами Константинополя

          Интересы и ценности


          Госсекретарь США пожаловался на действия России на Украине и в Сирии

          «как оно есть»


          Захарова объяснила, почему белорусы России не друзья

          Армия и вооружения


          Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

          право на убийство


          «Дело Деданина» способно изменить понимание самообороны в России

          «марафоны ненависти»


          Дометий Завольский: Советская власть не только боролась с предателями, но и создавала их

          «национальный миф»


          Егор Холмогоров: Создателя Московского великодержавия пытаются извалять в грязи

          «Германию потряхивает»


          Игорь Мальцев: Меркель больше не канцлер всех немцев

          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?

          Мединский получил предупреждение от Генпрокуратуры

          24 сентября 2018, 14:41

          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати

          Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что ведомство вынесло представление министру культуры Владимиру Мединскому из-за нарушений законодательства об охране памятников археологии.

          Проверка, проведенная Генпрокуратурой в Минкультуры и ФГБУН «Институт археологии Российской академии наук», выявила многочисленные нарушения закона об охране археологических памятников, сообщает пресс-служба ведомства.

          «В связи с выявленными нарушениями Генпрокуратурой министру культуры и директору Института археологии РАИ внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры по их устранению», – сказал Куренной.

          По его словам, Минкультуры «не на должном уровне» занималось нормативно-правовом регулированием в части актов, определяющих порядок передачи обнаруженных археологических предметов в государственную часть Музейного фонда России. Также министерством не соблюдались требования законодательства к порядку аттестации экспертов по проведению госэкспертизы и выдачи разрешений на проведение археологических работ.

          Институт археологии, в свою очередь, «ненадлежащим образом осуществлял подготовку разрешительной документации» на проведение археологических исследований, историко-культурной экспертизы, архивное хранение научных материалов.

          «В связи с допущенными нарушениями шесть должностных лиц Минкультуры России и Института археологии РАН привлечены к дисциплинарной ответственности», – заключил Куренной.

          Ранее Мединский уже не раз получал предупреждения от Генпрокуратуры за нарушения при охране объектов культурного наследия.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............