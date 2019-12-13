Нефть подорожала на оптимизме по сделке США и Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вверх на позитивных новостях с торгового «фронта».

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent выросла на 4 цента и составила 64,6 доллара за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь подорожал 29 центов – до 59,47 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Нефть дорожает на сообщениях Bloomberg о том, что Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около 160 млрд долларов.