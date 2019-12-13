Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми новогодними елками

Живые новогодние елки в России за год подорожали почти на 10%. При этом покупка искусственной елки обойдется россиянам на 41% дороже, чем живой, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом для размещения объявлений «Авито».

«За год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: искусственная ель подорожала на 5%, а живая – на 9%», – передает РИА «Новости» сообщение компании. Так, средняя цена искусственной елки к новому 2020 году в России составит 1,769 тыс. рублей, живой ели – 1,253 тыс. рублей.

Самые дорогие живые ели продаются в Барнауле (1 тыс. 817 рублей) и в Москве (1 тыс. 544). Высокие цены на новогодние деревья наблюдаются также в Новосибирске (1 тыс. 471), Волгограде (1 тыс. 434), Ростове-на-Дону (1 тыс. 429).

Дешевле всего стоят ели в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей), Екатеринбурге (695 рублей) и Ульяновске (709 рублей).

Самые доступные искусственные ели продаются в Ижевске (1 тыс. 275), Омске (1 тыс. 313), Казани (1 тыс. 455) и Ульяновске (1 тыс. 477). Дороже всего декоративные ели стоят в Краснодаре (2 тыс. 176) и Иркутске (2 тыс. 59).

При этом 58% россиян, по данным компании, предпочитают искусственные ели. Приобрести натуральную ель в 2019 году настроены 42% россиян. Живые елки предпочитают покупать жители Барнаула, Перми и Саратова, а вот искусственные елки больше выбирают в Нижнем Новгороде, Иркутске, Тольятти и Казани.

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