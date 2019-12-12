Россиянам дали советы по покупке фейерверков

Роскачество начало проверку новогодних фейерверков и поделилось советами по их выбору.

Эксперты советуют приобретать салюты только в специализированных точках продаж, где покупателю документально могут подтвердить происхождение изделия.

«Потребитель вправе запросить сертификат соответствия – добросовестный продавец не может его не иметь», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Коробка с пиротехникой не должна содержать повреждений или проколов.

«От целостности короба зависит, сработает ли заряд, и насколько безопасно хранение и перемещение салюта. Перед покупкой коробку стоит слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из нее высыпается пиротехнический состав – значит, она повреждена», – заявили эксперты.

Очень важен и интервал между выстрелами: он может быть достаточно большим, но если количество зарядов в фейерверке небольшое, покупатель платит за время работы салюта, которое наполовину может состоять из пауз.

Поэтому при сравнении схожих между собой батарей лучше выбрать тот, где интервал короче», – рассказали в организации.

Роскачество приобрело для проведения испытаний салютные батареи из Китая: несмотря на иностранное происхождение, один из образцов был заявлен как изготовленный по российскому ГОСТу, а ценовой диапазон изделий варьировался от 500 до 1999 рублей. В программе испытаний значились радиус разлета осколков, уровень звукового давления, время замедления до начала работы пиротехники, стойкость к климатическим воздействиям и падению с разной высоты. Отдельно специалисты проверят маркировку, упаковку и внешний вид салютных батарей.

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