Эксперт: Даже после череды авиакатастроф Boeing 737 Max вернется к перевозке пассажиров

Boeing 737 MAX как преемник 737-го будет востребован на авиарынке, так как замены ему просто нет, рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Ранее стало известно, что компания Boeing надеется вскоре возобновить полеты лайнера 737 MAX, который был признан опасным после двух авиакатастроф с его участием. В конце ноября несколько авиакомпаний оформили заказы на самолет.

«Boeing 737 по-прежнему является самой востребованной рыночной нитью. Таких самолетов во всем мире наибольшее количество. В нынешней ситуации нужно констатировать, что оставшиеся на рынке игроки просто не в состоянии удовлетворить перспективный спрос на самолеты такого размера. Поэтому без «Boeing», рынок будет ожидать серьезное повышение цен», – говорит Пантелеев.

Несмотря на то, что самолетах Boeing 737 MAX были найдены неисправности, эксперт утверждает, что авиаперевозчики и лизинговые компании все-таки продолжают ждать поставок самолета и выражают готовность ввести их в эксплуатацию.

«После того, как будут представлены все документы, подтверждающие безопасность этой модели – она вернется в эксплуатацию и будет активно продаваться, покупаться и пользоваться пассажирским спросом», – уверен Пантелеев.

В октябре 2018-го и марте 2019-го произошли две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, впервые полетевшего в январе 2016-го. В общей сложности погибло более 300 человек. После происшествий были проведены экспертизы, которые выявили недоработки в системе автоматического управления.

Однако на данный момент компания только частично устранила неполадки в системе. Остальные планирует доработать уже во время эксплуатации. В Boeing уверены, что двух-трех лет будет достаточно для устранения технических неисправностей.

После авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии компания впервые более чем за полвека упустила лидерство по числу заказов французам из Airbus.