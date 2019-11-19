Кризис Boeing дает шанс российскому авиапрому

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19 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 23:09  |  vz.ru
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У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
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Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
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Победа над коррупцией убила еще одну реформу Сердюкова

Военную форму в военкоматах носили порой даже гражданские служащиеФото: Денисов Роман/ТАСС
Министр обороны Сергей Шойгу отменил еще одну реформу своего предшественника – военным комиссарам возвращают погоны. С тех пор, как Сердюков в свое время сделал военкомов гражданскими служащими, ситуация и с призывом, и с коррупцией в военкоматах существенно улучшилась. Что еще стало причиной нововведений? Подробности...
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«Бескультурье оккупанта» толкает солдат НАТО на преступления

Многие английские солдаты относятся к жителям оккупированных стран, как к туземцамФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Убийства, сексуальные надругательства, пытки – далеко не полный список преступлений британских военных в Ираке и Афганистане. И совершены они в отношении мирного населения. Так, если верить документам, боец спецназа в 2012 году застрелил в Афганистане четырех мирных жителей, пивших чай у себя дома. Убийцу не стали наказывать, ведь на стороне военных преступников даже премьер-министр оккупированной ими страны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Хлеб и оружие можно отнять у других

Герман Садулаев, писатель, публицист
Наша повседневная жизнь наполнена ритуалами, которые мы не распознаем, пока не утратим. И они не менее важны для самосохранения индивида и целого народа, чем хлеб и оружие. Я рискну предположить даже, что более. Подробности...
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Мы испугались космоса, как ответственности

Захар Прилепин, писатель
Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию: компьютерные игры и просмотр чужих фильмов об этом космосе, где русские хоть и появлялись, но неизбежно пьяные, затыкающие ватником пробоину в космическом корабле. Подробности...
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«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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              Кризис Boeing дает шанс российскому авиапрому

              Падение продаж Boeing повышает шансы российского самолета МС-21    19 ноября 2019, 22:45
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Наталья Макарова

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              Более полувека Boeing 737 оставался самой продаваемой моделью в мире. И вот настал день, когда на пьедестале его сменила одна из моделей Airbus. На продажи американских самолетов повлияли две авиакатастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Насколько глубоким окажется пике, в которое свалился Boeing, и сможет ли российский авиапром отобрать какую-то долю теряемого американцами рынка?

              Boeing 737 ушел с первой строчки рейтинга самых продаваемых в мире самолетов, в конце октября его обошел A320, выпускаемый консорциумом Airbus, написал во вторник РБК. Согласно отчетам, у Boeing по состоянию на конец октября было заказов на 15 136 самолетов семейства 737, а Airbus на тот же момент заключил контракты на 15 193 лайнера семейства A320.

              Напомним, последние 55 лет Boeing 737 являлся самым продаваемым самолетом в мире. В течение последних нескольких лет Airbus сокращал разрыв с Boeing по показателю продаж, особенно после того, как представил новейшую версию A320neo, выпуск которой начался раньше Boeing 737 MAX. Тем не менее на конец 2018 года Airbus A320 отставал по продажам от Boeing 737 более чем на 400 самолетов.

              Уже в июле Boeing пожаловался на сокращение поставок самолетов семейства 737 во втором квартале более чем вдвое по сравнению с первым. Если за первые три месяца года Boeing продала 89 Boeing 737, то с апреля по июль – только 24 таких лайнера.

              Как известно, проблемы у американского гиганта начались после гибели самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. В результате компания заморозила все полеты этой модели самолета. Как сообщала еще весной газета ВЗГЛЯД, эксперты сразу предположили: причиной обеих катастроф стал сбой автоматики, которой напичканы последние модели.

              Летом газета ВЗГЛЯД писала о том, что на этом фоне обострилось соперничество между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus.

              Правда, в прошлом месяце американский авиагигант сумел одержать локальную победу в ВТО, где завершилась его многолетняя тяжба с Airbus. Установив, что субсидии, которые получал Airbus от властей стран Евросоюза, противоречили правилам ВТО, арбитры присудили США компенсацию в виде таможенных пошлин на товары из Евросоюза на 7,5 млрд долларов. Впрочем, победа в ВТО не помогла американцам удержать первое место в гонке.

              По мнению заслуженного пилота СССР, президента Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олега Смирнова, ситуация с падением продаж американского производителя несколько повышает шансы российского самолета МС-21, который в перспективе вполне может составить конкуренцию Boeing 737.

              «Этот российский самолет готовится к производству с использованием значительно меньшего количества западных комплектующих, чем тот же SSJ 100 («Сухой Суперджет»). Со слов конструкторов этого самолета, порядка 80% комплектующих в нем – национальные. Это высокий показатель», – сказал Смирнов газете ВЗГЛЯД.

              Также, по словам эксперта, МС-21 может стать реальным конкурентом Boeing еще и за счет широкого применения композитных материалов.

              «Что касается комфорта для пассажиров, то МС-21 даже выиграет у Boeing, потому что будет самым широким в узкофюзеляжном классе самолетов.

              Там будет простор для пассажиров, не будут упираться локти, колени и так далее, – подчеркнул Смирнов. – И плюс расход топлива. Современные российские двигатели ПД-14, которые вот-вот выйдут в массовое производство, экономичнее своих аналогов от Boeing. Пока это все выглядит неплохо и может дать серьезные конкурентные преимущества».

              При этом собеседник отметил, что пока это лишь предположения. «Профессионалы начинают всерьез рассуждать о новом самолете только после того, как он пройдет летную сертификацию. МС-21 пока не сертифицирован. Посмотрим. Сертификация покажет конкретные цифры, касающиеся веса самолета, дальности его полета, скорости, расхода авиакеросина и всех остальных параметров. Вот тогда уже можно будет обсуждать его преимущества и недостатки», – предупредил Смирнов.

              «Кризис, в который угодил Boeing, дает нашему авиапрому небольшое преимущество, некую фору, – заявил газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, кандидат технических наук Владимир Попов. – Но не надо забывать, что мы с ними все равно особо не соперничаем, поскольку у нас сегодня нет такой техники. И SSJ 100, и МС-21, который пока находится на испытаниях – техника немассового применения».

              Понятно, что для российских авиапроизводителей сложились более благоприятные условия, но кардинально расклад сил на мировом рынке не изменится, признал собеседник. «На сегодня Airbus 320, 321, 319 – машины, близкие к Boeing 737 по своим техническим характеристикам и комфорту в обслуживании пассажиров. Сейчас Airbus получил преимущество, потому что рынок на месте не стоит, есть постоянная нужда в замене техники на время обслуживания других самолетов. Никто не отменяет рейсы. Общий поток пассажиров в мире с каждым годом растет. В этой ситуации Airbus сохранил лицо больше, чем Boeing», – отметил генерал.

              При этом Попов констатировал, что ситуация остается шаткой. «Boeing в любой момент может догнать Airbus и восстановить утраченные позиции. Сейчас американцы испытывают новое программное обеспечение, летают на Boeing 737, Boeing 737 MAX, Boeing 739 MAX. Они работают, поэтому сказать, что они в тупике, нельзя. Самолеты доработают, ошибки учтут. Для всего мирового авиапрома Boeing был и остается ориентиром», – акцентировал Попов.

              Впрочем, по мнению эксперта, общий уровень авиапромышленности, особенно гражданской, почти выровнялся у всех производителей, включая Россию. «Конструкторы уже не могут создать чего-то по-настоящему сверхъестественного. В грубом приближении технологии у всех очень сходные. Это касается и аэродинамики, и двигателей, и других параметров. В чем соревнуемся, так это в длине самолетов, в комфорте, в уровне шума. С точки зрения техники кардинально улучшить то, что есть примерно у всех, уже не удастся ни одной стране», – заключил Попов.

              Кстати, во вторник Boeing сумел немного выровнять свой информационный фон, сообщив, что заключил сделку с «неназванным клиентом» о продаже еще 20 самолетов за 2,3 млрд долларов. Во вторник на авиасалоне в Дубае пресс-секретарь компании сообщил, что новое соглашение – это «твердый» заказ. Анонимный покупатель, инкогнито которого будет раскрыто позднее, решил приобрести 10 бортов «злополучной» модели 737 и еще 10 – более крупных самолетов семейства Max 10, которые все еще находятся в разработке.

              Сделка, кстати, стала уже третьей за последние дни. В рамках авиасалона американцы сумели получить заказ от турецкой SunExpress на 10 самолетов MAX, а также подписали предварительное соглашение с казахской Air Astana еще на 30 самолетов той же модели MAX.

              Олег Смирнов убежден, что подобную сделку могла заключить только крупная авиакомпания. «Это могут оказаться те же американцы, будучи патриотами. Либо одна из китайских или индонезийских авиакомпаний», – предположил эксперт.

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