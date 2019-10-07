Мировой рынок авиаперевозок ждут потрясения

Вся мировая система массовых авиаперевозок оказалась перед угрозой серьезнейших испытаний. Все дело в резко обострившейся борьбе между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus. Почему медленно тлевший конфликт столь ярко разгорелся именно сейчас и смогут ли другие (в том числе российские) производители потеснить авиагигантов?

14 октября Орган по урегулированию споров ВТО должен принять окончательное решение по одному из самых продолжительных разбирательств в истории этой организации. Тяжба между Boeing и Airbus вокруг обоснованности предоставления государственных субсидий и других преференций идет с 2004 года, и на днях панель арбитров ВТО вынесла по ней вердикт, который выходит далеко за рамки авиационной промышленности.

Установив, что субсидии для европейского Airbus противоречили правилам ВТО, арбитры признали, что США могут получить компенсацию в виде таможенных пошлин на товары из Евросоюза в объеме порядка 7,5 млрд долларов. Список этих товаров включает не только самолеты и запчасти к ним, на которые планируется ввести 10-процентный тариф, но и множество других европейских изделий – от итальянского пармезана до английских шерстяных свитеров.

Решение, принятое в соответствии с буквой правил ВТО, идеально совпало и с духом торговой войны, который исповедует администрация Дональда Трампа. Власти США уже вводили пошлины на продукцию европейской металлургии, затем грозили обложить тарифами европейские автомобили, и вот теперь у них появляется прекрасная возможность создать большие проблемы для европейских авиапрома и пищепрома – отраслей, которые в значительной степени ориентированы на американский рынок.

Достаточно напомнить, что крупнейшая в истории Airbus сделка, состоявшаяся в конце 2017 года, была заключена с американской инвестиционной компанией Indigo Partners, которая заказала у европейского концерна 430 самолетов семейства A320neo на общую сумму 49,5 млрд долларов. Одним из главных их эксплуатантов станет входящая в структуру Indigo Partners крупная американская авиакомпания Frontier Airlines – уже сейчас ее флот насчитывает 93 самолета Airbus, а портфель заказов насчитывает 170 машин (для сравнения, «Аэрофлот» сейчас эксплуатирует 134 лайнера Airbus).

«Если Торговое представительство США предпочтет наложить тарифы на импорт воздушных судов и/или запчастей для них, это обернется нестабильностью и перебоями не только в авиакосмической промышленности, но и в целом в мировой экономике. Однако этого по-прежнему можно избежать», - говорится в официальном комментарии Airbus к решению арбитров ВТО. Генеральный директор европейской компании Гийом Фори заявил, что Airbus продолжит работу со своими партнерами, покупателями и поставщиками в США, выразив надежду на поиск американскими и европейскими властями компромиссного решения.

Эскалация торговой войны не принесет пользы ни одной из сторон, подчеркивает руководство Airbus. Оно напоминает, что в ближайшие месяцы ВТО может ободрить аналогичные тарифные санкции уже в отношении компании Boeing, которая также пользовалась различными сомнительными (с точки зрения правил ВТО) преференциями. «Если эти тарифы будут применены с двух сторон, это негативно повлияет на промышленность США и Евросоюза, значительно увеличив стоимость приобретения новых самолетов и для американских, и для европейских производителей. Авиация – это глобальная индустрия. Об этом свидетельствует тот факт, что примерно 40% связанных с авиастроением компонентов для Airbus поступает от американских поставщиков. Эта цепочка обеспечивает 275 тысяч рабочих мест в 40 американских штатах, а объем освоенных средств в ней только в последние три года составил 50 млрд долларов», – говорится в заявлении Airbus.

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По сути дела, под угрозой оказалась вся глобальная политика Airbus, в которой США выступали не только в качестве покупателя самолетов, произведенных на европейских заводах концерна. В сентябре 2015 года Airbus открыл в американском городе Мобиле (штат Алабама) предприятие по производству самолетов своей самой популярной модели - среднемагистрального семейства A320, рассчитывая в перспективе нарастить свою долю американского рынка до 50%. Четыре года назад она составляла уже 40%, хотя в 2012 году, когда принималось решение инвестировать в американские мощности, на самолеты Airbus в парке авиакомпаний США приходилось лишь 20%.

Со своей стороны, Boeing вел серьезную экспансию на европейском рынке. Например, крупнейшим в мире эксплуатантом популярной среднемагистральной модели В737-800 является ирландский дискаунтер Ryanair – в его парке насчитывается 418 таких машин, а также сделан заказ на 135 машин Boeing 737 MAX 200. Крупный эксплуатант Boeing среди «классических» европейских авиакомпаний – British Aiways: в ее парке сейчас числится 122 самолета американского концерна, а также 34 заказа на них.

По мнению главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, очередное обострение взаимных претензий Boeing и Airbus нужно рассматривать именно в контексте постоянно усиливающейся конкуренции этих компаний, в которой после двух подряд катастроф новых лайнеров Boeing 737 MAX 8 (в прошлом октябре и нынешнем марте) очевидные преимущества получил Airbus. После катастрофы в Эфиопии все самолеты MAX 8 были отозваны и по-прежнему не поставляются на рынок, на недавнем авиасалоне в Ле-Бурже на эту модель не было сделано заказов.

«Европейцы в этой ситуации сорвали куш: их доля на рынке растет, и чем дольше продолжается ситуация неопределенности с МАХ 8, тем сложнее Boeing будет отвоевать свои позиции на рынке».

Поэтому, предполагает Гусаров, американцы просто могли воспользоваться тем козырем, который держали в рукаве давно, и включить механизмы, которые сдерживают экспансию Airbus. «Американцы делают ставку на то, что их рынок очень большой, поэтому возможный европейский ответ может быть для Boeing не настолько болезненным, как американские пошлины для Airbus. Другое дело, что американцам пока нечего предъявить рынку – проблемы Boeing, видимо, слишком серьезны. Вкладывать огромные деньги и годы в разработку нового самолета он не готов, исправить уже существующий программными методами не получается, а возвращаться к модели NG будет означать проиграть в экономических показателях главному конкуренту. Остается только попытаться временно задержать его экспансию», - отмечает эксперт.

Третьего не дано

Близящаяся развязка 15-летней тяжбы между Airbus и Boeing – классический пример того, как вмешательство политики в хозяйственные споры может резко ухудшить ситуацию, которая в целом была приемлема для обеих сторон конфликта и не требовала радикальных решений. «Если бы не стремление Дональда Трампа переводить подобные сюжеты в плоскость торговых войн, разбирательство между Airbus и Boeing могло продолжаться еще долго. Но нынешняя американская администрация очень склонна к тому, чтобы вводить какие-то санкции в одностороннем порядке по отношению к тем торговым партнерам, которых она считает недобросовестными, так что подобное решение могло состояться и без ВТО. В этом смысле спор между компаниями становится политическим», - говорит российский авиационный эксперт, гендиректор консалтинговой группы InfoMost Борис Рыбак.

По его мнению, компенсировать введение пошлин для Airbus будет практически невозможно, учитывая критически важный масштаб американского рынка в бизнесе европейского холдинга. Но едва ли от этого что-то выиграет его главный конкурент, поскольку с европейской стороны, скорее всего, последует симметричный ответ. Тем самым, констатирует Рыбак, оказываются под угрозой основные принципы функционирования мирового рынка авиационной техники в том виде, как они сложились еще в конце прошлого столетия – в частности, речь идет о решении многих государств освободить приобретение гражданских лайнеров от НДС и таможенных пошлин. Именно эти меры, по словам эксперта, привели к тому, что доступ к покупке качественной авиационной техники появился практически у всех стран мира.

Основные принципы такой политики были прописаны в документе, принятом Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в 1999 году – в период максимального дерегулирования многих мировых рынков. В нем, в частности, говорится: «Взимание налогов, связанных с продажей и использованием международного воздушного транспорта, не соответствует современной тенденции к либерализации и сокращению барьеров на пути торговли товарами и услугами… Широко признано, что налоги на продажу или использование международного воздушного транспорта являются сравнительно неоправданной формой налогообложения и могут иметь неблагоприятные последствия экономического характера для дальнейшего развития этого вида транспорта».

Главным результатом применения этих мер на практике стал стремительный рост мирового рынка авиаперевозок. Если еще в девяностые путешествие авиационным транспортом было во многом услугой премиум-класса, то снятие налоговых и таможенных ограничений на покупку авиатехники привело к появлению большого количества авиакомпаний-дискаунтеров, которые способствовали росту заказов на новые лайнеры.

Спрос в этом сегменте стал еще сильнее после глобального кризиса 2008 года: с тех пор пассажиропоток мировых авиакомпаний вырос с 2,5 млрд до 4,5 млрд человек в год, а ведущие дискаунтеры по размерам своего парка уже заметно превосходят «классических» перевозчиков. Перемещаться самолетом во многих странах мира стало таким же привычным делом, как путешествовать поездом или автобусом.

Теперь эта модель может оказаться под угрозой слома.

«Американским властям нужно было как следует подумать, прежде чем идти на такие меры, но, как мы видели, похожие решения они принимают быстро», - говорит Борис Рыбак.

При этом либерализация мирового рынка гражданских лайнеров никак не способствовала усилению конкуренции – фактически в наиболее востребованных сегментах средне- и дальнемагистральных самолетов доминируют два ведущих игрока, Boeing и Airbus. «Альтернативных производителей такого типа самолетов в промышленных масштабах просто нет – ни сейчас, ни в обозримой перспективе, - отмечает Рыбак. - Новые разработки в Китае, России или Японии находятся в зачаточном состоянии, должной репутации у занимающихся ими компаний пока нет, и никто из крупных покупателей делать заказы на эти модели не будет. Да и сами производители не в состоянии выпускать достаточные объемы этой техники».

Из-за отсутствия конкурентов война Boeing и Airbus будет вестись при вполне комфортных для этих компаний условиях, добавляет Роман Гусаров. Даже если в ближайшие годы на мировой рынок выйдет российский среднемагистральный МС-21, он не сможет стать полноценным конкурентом двум гигантам прежде всего из-за небольших объемов производства.

Тем временем за пару последних лет уровень концентрации в мировом авиапроме стал еще выше: Boeing подмял под себя бразильского производителя ближнемагистральных самолетов Embraer, а Airbus стал контролировать канадского производителя Bombardier. Поэтому, резюмирует эксперт, каких-то фатальных последствий нынешней ситуации ни для Boeing, ни для Airbus не просматривается: помимо рынков Европы и Америки, есть еще огромный рынок Азии, а выбирать все равно больше не из кого.

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