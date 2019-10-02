Ростех предложил пути выхода из кризиса отечественного авиастроения

Ростех изучает возможность создания авиакомпании, которая может стать ключевым потребителем новых российских самолетов для финансового оздоровления ОАК.

«В качестве одного из вариантов рассматривается возможность создания авиакомпании, которая может стать одним из ключевых потребителей новых российских самолетов. Эта мера не является исчерпывающей и может рассматриваться только в контексте всего комплекса действий, необходимых для вывода российского авиастроения из кризиса», – пояснили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

Там добавили, что на данный момент решается будущее не новой компании, а всей авиационной отрасли.

«От принимаемых мер зависят дальнейшие успехи государства в этой сфере и то, насколько конкурентоспособным будет наше авиастроение на российском и мировом рынках. Комментировать конкретные шаги можно будет после того, как соответствующие решения будут одобрены и утверждены на уровне государства», – подчеркнули в Ростехе.

Также госкорпорация направила в правительство набор предложений по финансовому оздоровлению ОАК и по выводу отечественного авиастроения из кризиса.

«Отметим, что это не готовые решения, а именно сценарии, которые предстоит рассмотреть государству, чтобы определить дальнейшую стратегию действий. Выбор конкретного сценария в данном случае – за государством», – уточнили в Ростехе.

Там добавили, что одной из главных проблем отрасли является низкая производительность труда.

«Она в 7-10 раз ниже, чем у мировых лидеров отрасли, таких как Boeing и Airbus. Предложения направлены на снижение операционных издержек компании: это и оптимизация избыточных мощностей, и оптимизация персонала, прежде всего, управленческого, а также меры, направленные на реструктуризацию критической задолженности ОАК и на стимулирование спроса в сегменте гражданской авиационной техники», – добавили в госкорпорации.

Напомним, выручка от продаж «Суперджетов» в первом полугодии 2019 года сократилась в семь раз на фоне последствий катастрофы, когда самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся в Шереметьево. В результате трагедии погиб 41 человек.

При этом в Минпромторге считают, что авиакатастрофа не повлияла на интерес как иностранных, так и отечественных компаний к самолету.