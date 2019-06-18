Boeing в первый день Ле-Бурже остался без заказов

Авиаконцерн Boeing не получил ни одного нового заказа на самолеты в первый день работы международного аэрокосмического салона Ле-Бурже – 2019 в пригороде Парижа, сообщает телеканал CNBC.

По информации канала, руководство авиаконцерна ожидало, что число заказов может снизиться на фоне двух авиакатастроф самолета Boeing 737 MAX, однако ситуация с полным отсутствием заказов в первый день работы авиасалона «может быть хуже ожиданий», передает ТАСС.

В то же время прямой конкурент Boeing – европейский концерн Airbus – лишь за первые сутки подписал 123 контракта на поставку новых самолетов и переоснащение уже находящихся в эксплуатации.

Напомним, после крушений Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии авиапроизводитель понес большие убытки из-за отмены заказов на самолеты и запрета эксплуатации 737 MAX 8 во многих государствах.

СМИ сообщали, что компании Boeing было известно о проблемах в автоматических системах лайнеров 737 Max, однако исправления не были реализованы.

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