Эксперт оценил вероятность признания России в США спонсором терроризма

«Этот документ носит неприятный и вызывающий характер, но это не более чем декларация. Вероятность того, что она будет принята, есть. И это лишь ухудшит отношения США с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев, комментируя принятие в США законопроекта, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, а ЛНР и ДНР – террористическими организациями.

«Эта декларация свидетельствует о том, что силы, которые пыталась остановить Трампа в желании поладить с Россией, показывают свое бессилие», – сказал кандидат философских наук Борис Межуев.

«Также в документе отображена моральная поддержка правительства Украины. И президент Владимир Зеленский наверняка попытается использовать это в качестве давления на Евросоюз в сторону изменения «нормандского формата». Но вряд ли это приведет к серьезным последствиям», – предположил собеседник.

По его словам, принятие такой декларации не повлияет на конфигурацию разрешения украинского конфликта, «которая обозначилась на саммите «нормандской четверки» в Париже».

«Да и для ЛНР и ДНР каких-то серьезных последствий не будет. Они и без того выведены из всех международных конвенций и потоков. И вряд ли кто-то из лидеров провозглашенных республик сможет оказаться на территории США в ближайшее время», – заключил Межуев.

Напомним, ранее члены комитета Сената США по международным делам приняли законопроект, который обязывает госсекретаря США рассмотреть вопрос о признании террористическими организациями ДНР и ЛНР. Этот же законопроект обязывает его рассмотреть вопрос о признании России спонсором терроризма.

По законопроекту, решение госсекретарь должен представить законодателям не позднее чем через 90 дней после даты возможного принятия законопроекта.

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