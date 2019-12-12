«Локомотив» проиграл мадридскому «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футбольный матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико» завершился победой мадридского клуба.

«Локомотив» проиграл в Мадриде со счетом 0:2, пишет «Чемпионат».

Голы забили Жоау Фелише и Аугусто Фелипе. При этом в ворота «Локомотива» дважды назначали пенальти – на 1-й и на 17-й минутах. Реализовать «Атлетико» удалось только второй удар с 11-метровой отметки.

В 1/8 финала ЛЧ с первого и второго места в группе вышли «Ювентус» и «Атлетико». Занявший третье место «Байер» сыграет в 1/16 Лиги Европы. «Локомотив» завершил участие в турнире на последнем месте в группе D.

Накануне «Зенита» проиграл португальской «Бенфике» и вылетел из еврокубков.

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