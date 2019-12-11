Футбольный матч заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов завершился поражением «Зенита», который проиграл португальской «Бенфике».

Игра прошла в Лиссабоне. «Зенит» проиграл со счетом 3:0. Голы забили Франко Серви и Пицци. Кроме того, в свои ворота мяч отправил Сердар Азмун. С 56-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве, передает РИА «Новости».

В группе G первое место занял «РБ Лейпциг» (11 очков), второе – «Лион» (восемь). «Бенфика» и «Зенит» набрали по семь очков, но по разнице мячей в личных встречах третье место досталось португальскому клубу. «Зенит» вылетел из еврокубков.