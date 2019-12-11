Адвокат историка Соколова заявил об отказе семьи Ещенко от материальной помощи

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев заявил, что представители защиты связались с братом убитой Анастасии Ещенко и предложили его семье материальную помощь, однако получили отказ.

«Связывались с братом. Пока – отказ», – сказал он, отвечая на вопрос о том, связывались ли представители Соколова с семьей Ещенко, передает ТАСС.

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой девушки, заявила, что Соколов с родными и представителями семьи Ещенко на связь не выходил.

«Я понимаю, что в состоянии глубокого горя человек [брат Анастасии] мог просто забыть про меня и звонок. Но и это непринципиально. Главное готовность сторон конструктивно разрешать последствия этой трагедии», – прокомментировал заявление Бакшеевой Почуев.

Он утверждает, что теперь Соколов собирается направить в пользу потерпевших доход с продаж своих книг.

Ранее Бакшеева возмутилась в связи с тем, что защита историка Олега Соколова пытается максимально снизить его ответственность в преступлении.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и пытался избавиться от него, выбросив в реку. Историк признался в убийстве, согласился с арестом.

В конце ноября он был доставлен в Москву и находился в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка», а в начале декабря был переведен в Центр психиатрии Сербского.