Путин поднял тост за героев России

Президент Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю Дня героев России произнес тост за страну и ее героев.

«Дорогие друзья! Искренне, от души поздравляю вас с праздником – Днем героев Отечества. Желаю вам всего самого доброго и предлагаю тост – за наших героев, за нашу Родину, за Россию!», – озвучил тост глава государства, передает ТАСС.

Президент отметил, что люди, совершающие подвиг, не думают в этот момент о признании и наградах.

«В сложный, решающий момент он делает то, что велит совесть и долг, воинский, человеческий, проявляет исключительную личную храбрость ради спасения людей, служения идеалам Отечества. Такие в высшей степени самоотверженные поступки всегда по достоинству оцениваются государством. Наш народ чтит своих героев, помнит о тех, кто выполнил свой долг, в том числе и ценой собственной жизни. Вечная им память», – сказал Путин.

Президент добавил, что исполняется 250 лет со дня учреждения ордена Святого Георгия. Орден был высшей военной наградой в Российской империи, и остается им для современной России.

«Здесь ,под сводами Георгиевского зала, где царит дух преданности отчизне, мы остро чувствуем неразрывность истории нашей страны. В этой преемственности мужества и патриотизма наша гордость, наша сила», – сказал глава государства.

Он отметил, что народу России помогает идти вперед любовь к родине, она помогает выдерживать испытания.

«Любовь к родине – это священное чувство для нашего народа. Именно оно ведет вперед, дает силы выдерживать все испытания, заставляет дрогнуть и отступить любого врага», – подчеркнул он.

Путин заметил, что в День героев Отечества россияне отдают дань уважения и благодарности тем, «чьи имена навсегда вписаны в летопись мужества и отваги Отечества».

«Олицетворением их доблести является сам Георгиевский зал, в котором мы с вами находимся и где по традиции мы отмечаем День героев Отчества. Это зал воинской славы, символ самоотверженного служения России», – сказал Путин.

«Мы преклоняемся перед всеми, кто отстаивал свободу и независимость нашего государства, вспоминаем сегодня подвиги прославленных полководцев и неустрашимых солдат, подвиг русской армии в 1812 году и тех, кто не жалел себя на полях сражений Первой Мировой войны, и, конечно же, по праву называем героическим поколение, разгромившее нацизм и одержавшее грандиозную историческую победу в Великой Отечественной войне», – отметил глава государства.

На прием в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца пригласили свыше 350 военных и гражданских, проявивших мужество и героизм. Среди них есть Герои Советского Союза, Герои России и кавалеры ордена Святого Георгия.