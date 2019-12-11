Международные спортивные организации не захотели переносить соревнования из России

Россия остается привлекательной страной для проведения международных соревнований, заявил на заседании коллегии Минспорта глава ведомства Павел Колобков.

«Россия остается привлекательной страной для проведения международных соревнований, несмотря на санкции и решение исполкома ВАДА. В России по всем этим соревнованиям прописаны соглашения, есть зона ответственности страны и международных организаций, все наши партнеры хотят проводить соревнования в России, рассчитываем на их содействие», – передает ТАСС слова Колобкова.

Он рассказал также, что внеочередная встреча глав российских спортивных федераций пройдет на следующей неделе

«Тема [антидопинговой работы] острая, всех волнующая, особенно тех, кто готовится к крупным соревнованиям. На следующей неделе мы проведем повторную встречу со всеми федерациями. Надеюсь на откровенный разговор. Там мы вам сообщим о нашем подходе к этой проблеме, о нашей позиции в отношении обвинений», –сообщил Колобков.





На ваш взгляд В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований? Борьба с допингом

Политика против России



«Сейчас мы просим уделить повышенное внимание работе со спортсменами», – подчеркнул глава Министерства спорта.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.

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