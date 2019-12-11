Россияне назвали размер справедливой зарплаты

По мнению 35% россиян, размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

Еще 31% россиян назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тыс. рублей, 20% – 30-40 тыс. рублей, 10% – 21-30 тыс. рублей. Также, согласно исследованию, 60% опрошенных сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, передает РИА «Новости».

90% участников исследования согласились с утверждением, что государство своей политикой должно нивелировать чрезмерную разницу в доходах людей. А вот с тем, что разрыв между бедными и богатыми является необходимым условием для процветания страны, больше половины респондентов не согласились. Спорным оказался и вопрос о том, справедливо ли, что люди с большим достатком дают своим детям лучшее образование: 26% согласились, 34% выразили сомнения, 40% выступили против.

Кроме того, 49% заявили о неравенстве в доступе к качественным медицинским услугам, 38% высказались о территориальном неравенстве. При этом неравенство в доступе к культурным благам испытывают всего 8% респондентов, к благоприятной экологической среде – 11%. На невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких пожаловались 13%.

Также подавляющее большинство россиян с разной периодичностью испытывают чувство социальной несправедливости. Не сталкивается с подобным только 1%.

97% участников опроса связывают основные надежды на снижение неравенства в обществе с дополнительными усилиями государства, 91% считают, что этому поспособствует снижение «демонстративного потребления», 80% проголосовало за социальную ответственность бизнеса, 71% – за роль некоммерческих организаций и активистов.

Исследование «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления» проводилось в формате заполнения электронной анкеты на условиях анонимности в период с 19 ноября по 6 декабря 2019 года. Участие в нем приняли 674 посетителя сайта Общественной палаты. Среди участников равное количество мужчин и женщин.