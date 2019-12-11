Российские оружейники сделали аналог винтовки М16 под советский патрон

Разработан аналог штурмовой винтовки AR-15 (М16 на вооружении армии США) под автоматный патрон калибра 7,62х39 мм, сообщила российская компания «Промтехнология».

Компания сообщила, что винтовка «прошла испытания в «русском» калибре». Уточняется, что «пуля патрона в два раза тяжелее», чем в американской версии, поэтому «имеет большую энергию на всех дистанциях». Однако ни вес, ни отдача не увеличились, передает ТАСС.

Разработан и армейский вариант с возможностью ведения автоматического огня. «Промтехнология» снабжает новые винтовки собственными высокоточными стволами ORSIS, которые увеличивают точность и ресурс винтовки по сравнению с М16, «показатели кучности остались в пределах заявленной нормы».

Оружие прошло климатические испытания.

Российский аналог американской винтовки AR-15 – ORSIS-AR15J впервые представили в Москве на профильной выставке Arms & Hunting 2019 в октябре.

В сентябре компания начала серийное производство винтовки ORSIS-AR15J.