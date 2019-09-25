В России запустили производство американской винтовки

Российская компания ORSIS начала серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, являющейся аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия – полуавтоматической винтовки AR-15, заявили в компании.

«Компания ORSIS запустила серийный выпуск полуавтоматических винтовок ORSIS-AR15J. Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США», – передает РИА «Новости» слова представителя компании.

Он добавил, что ORSIS-AR15J является аналогом американской AR-15 – полуавтоматической винтовки под патрон 5,56×45 мм, которая изначально была штурмовой винтовкой армии США.

В компании пояснили, что главной отличительной особенностью новой модификации является стволы производства ORSIS, которые значительно повышают точность стрельбы и увеличивают ресурс винтовки.

Напомним, в феврале 2018 года в правоохранительных органах США сообщили, что Николас Круз, открывший стрельбу в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» городка Паркленд американского штата Флорида, стрелял из полуавтоматической винтовки AR-15 с магазином на 30 патронов, рассчитанной на точную одиночную стрельбу.