В ФАС дали прогноз по росту стоимости авиабилетов в 2020 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для серьезного роста цен на авиабилеты в России в 2020 году, заявил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Голомолзин в кулуарах конференции «Рынок транспортных услуг», что «оснований нет» для существенного роста цен на авиабилеты, передает ТАСС.

Он добавил, что цены будут расти в пределах инфляции, как и в предыдущие годы.

«Цены не регулируются, но все предыдущие годы движение такое. Могут в зависимости от спроса цены меняться», – добавил замглавы ФАС.

Ранее газета «Известия» сообщила, что стоимость авиаперелетов в 2020 году якобы продолжит расти из-за роста издержек перевозчиков.

В ноябре стало известно, что авиабилеты на новогодние праздники сильно подорожали.