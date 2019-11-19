Авиабилеты на новогодние праздники сильно подорожали

Цены на авиабилеты в обе стороны на новогодние праздники для россиян выросли на 3-20% в зависимости от направления, однако по некоторым городам, наоборот, произошло небольшое снижение цен, сообщили представители крупнейших билетных агрегаторов.

«Что касается стоимости авиабилетов на новогодние праздники, то средние цены на перелеты внутри страны по некоторым направлениям возросли на 20%, авиабилеты в Италию подорожали в этот период на 10%, а в Таиланд – сохранились на уровне прошлого года», – сообщили в пресс-службе сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, предает ТАСС.

Наибольший рост цен отмечен на билеты в Милан (на 27%), а, например, в Прагу стоимость перелета туда-обратно снизилась на 8%, отметили в Skyscanner. Там уточнили, что по большинству популярных зарубежных направлений колебание цен в этом году оказалось небольшим. В Skyscanner рассказали, что стоимость перелета в Москву на новогодние праздники в среднем увеличилась на 10%, в Екатеринбург – на 19%, а в Краснодар снизилась на 9%.

По данным Aviasales, цена для россиян на авиапутешествие туда – обратно в новогодние праздники в этом году выросла на 6% по сравнению с прошлым годом. Однако, по оценкам Biletix, по внутренним направлениям рост цен составил 13%, а по зарубежным – 12%.

«По внутренним направлениям доля бронирований снизилась с 66% до 43%. Соответственно, доля бронирований за границу выросла с 34% до 57%. Это значит, что в этом году россияне стали в большей мере заранее планировать авиабилеты по зарубежным направлениям и в меньшей степени – по внутренним», – сообщили в пресс-службе Biletix.

Эту тенденцию подтвердили и в Tutu.ru. По их данным, спрос на авиабилеты за границу на Новый год среди россиян увеличился на 8%, но внутренние перелеты по-прежнему пользуются спросом. Самыми популярными городами в этом году стали Москва, Сочи и Санкт- Петербург, сообщили в OneTwoTrip.

Также россияне приобретают билеты в Бангкок, Стамбул, Прагу, Тель-Авив, Дубай, Ригу, Баку, Ереван, на Пхукет и Бали, в Симферополь, Анапу, Краснодар, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. Кроме того, актуальны перелеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.

Ранее сообщалось, что губернатор Томской области из-за женщин сделал 31 декабря выходным. А глава Башкирии начал заранее бороться с новогодним пьянством.