Глава Башкирии решил заранее бороться с новогодним пьянством

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству республики разработать план для того, чтобы жители не спились на новогодних каникулах.

По словам Хабирова, «многие семьи во время новогодних каникул будут пьянствовать, и ухудшится криминальная обстановка».

«Я готов пойти на то, что в эти 10 дней мы примем регулятивные меры в плане продажи алкоголя. Эта мера непопулярная, но опыт наших действий во время сабантуев, во время проведения ряда праздников показал, что это работает. Конечно, мы не оставим людей без алкоголя на все праздники, но мы должны подумать, как правильно поступить. Внесите мне предложения», – передает РИА «Новости» слова Хабирова в адрес членов правительства.

По его словам, в новогодние каникулы необходимо проводить больше спортивных и культурных мероприятий.

Напомним, ранее в октябре Минздрав сообщил, что лидером по числу новых выявленных случаев алкоголизма в 2018 году оказался Чукотский автономный округ, на втором месте – Якутия, на третьем месте – Ненецкий автономный округ.