Роскосмос назвал стоимость лунной ракеты

Две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса внесены на утверждение правительства, заявил гендиректор организации «Агат» (отраслевой финансовый институт Роскосмоса) Дмитрий Чиркин.

«На сегодняшний день программа сверхтяжелого носителя внесена в правительство, и в каком виде она будет утверждена, трудно сказать. Там два сценария. Минимальная планка 700 млрд, максимальная – чуть более 1 трлн», – передает РИА «Новости» слова Чиркина.

Напомним, в ноябре научно-технический совет РКК «Энергия» рекомендовал в 2020 году провести техническое проектирование космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК), также был одобрен эскизный проект.

В мае сообщалось, что Роскосмос и Российская академия наук разработали концепцию Федеральной целевой программы до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты.

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